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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرًّا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:24 م, الأثنين, 5 يوليو 21 6:24 م, الأثنين, 5 يوليو 21

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حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 5 يوليو 2021، مقابل الجنيه المصري بالقطاع المصرفي، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُجريه البوابة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

عرضت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص مستوى سعر صرف اليورو شراء وبيع مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم داخل شبكة البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول جاء عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

جاءت مستويات سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 18.59 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع خلال التعاملات، وفقًا للتحديثات الأحيرة لأسعار العملات الأجنبية بشاشات التداول اللحظية.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

من ناحية أخرى تأرجحت مستويات سعر صرف شراء وبيع العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة بنك الإسكندرية عند قيمة 18.48 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، وفقًا التقرير الصباحي لجريدة المال.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي عند 18.52 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

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أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

تقدم شبكة فروع بنك الاستثمار العربي السعر الأعلى لشراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه.

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بقلم فاطمة إمام

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