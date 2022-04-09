سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 9 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، على مستواه بنهاية التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري على مستوى الشراء عند 19.85 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أنهى سعر اليورو تداولاته اليوم أمام الجنيه المصري عند 18.85 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما جاء سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 19.87 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وفيما يخص سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق فقد جاء عند 19.87 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وسجل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري 19.85 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

فيما بلغ سعر صرف اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة 19.85 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.