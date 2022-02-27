سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 27 فبراير 2022، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.645 جنيه للشراء، و17.761 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

تداولت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، إلى مستوى 17.66 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 17.68 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما حافظ سعر شراء وبيع اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.68 جنيه للشراء، و17.89 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وعلى صعيد مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري جاءت عند 17.69 جنيه للشراء، و17.91 للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

في نهاية التعاملات سعر اليورو داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند 17.68 جنيه للشراء، و18.91 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.