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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

في بنك مصر 17.89 جنيه للشراء، و18.07 للبيع
فاطمة إمام 5:06 م, الجمعة, 14 يناير 22 5:06 م, الجمعة, 14 يناير 22

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 14-1-2022، بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 17.946 جنيه للشراء، و18.064 للبيع، وفقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات.. سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر 17.89 جنيه للشراء، و18.07 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول إلى 17.89 جنيه للشراء و18.07 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

أعلنت أحدث المؤشرات مستويات شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.67 جنيه للشراء، و17.90 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي .

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اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 17.88 جنيه للشراء، و18.07 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.76 جنيه للشراء، و17.90 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بلغت مستويات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.92 جنيه للشراء، و18.09 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

تداولت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 17.91 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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