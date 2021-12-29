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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

اليورو يسجل 17.6 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:18 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 6:18 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء 29-12-2021، بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.717 جنيه للشراء، و17.834 للبيع، طبقا لآخر تحديث على موقع البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر عند 17.68 جنيه للشراء، و17.85 للبيع.

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سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وعلى صعيد سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول، جاء عند قيمة 17.68 جنيه للشراء و17.85 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

نشرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري 17.68 جنيه للشراء، و17.88 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجل سعر صرف اليورو جاء عند 17.60 جنيه للشراء، و17.85 للبيع أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

جاء مستويات سعر صرف اليورو الأووربي مقابل الجنيه المصري عند 17.72 جنيه للشراء، و17.87 للبيع، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

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سعر اليورو في بنك المشرق

أظهرت مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصل مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق 17.73 جنيه للشراء، و17.87 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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