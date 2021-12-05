بنـــوك

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

البنوك الحكومية تقدم السعر عند 17.69 جنيه للشراء
فاطمة إمام 7:18 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 7:18 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 5-12-2021 في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، طبقًا للحصر اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.722 جنيه للشراء، و17.838 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم تنهي التعاملات على تباين في البنوك
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينما عرضت أحدث مؤشرات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، وصوله لمستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

جاءت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري، 17.61 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في البنوك وشركات الصرافة

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.70 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى الجانب الآخر تمنح شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 4-12-2021 في القطاع المصرفي

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم يواصل استقراره بنهاية التعاملات أمام الجنيه في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 7:39 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

استقرار أسعار العملات اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:29 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:25 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

عباس فايد: التحول الرقمي للقطاع المصرفي أصبح ضرورة في الوقت الحالي

المال - خاص 4:33 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

ولى الدين لطفي: مبادرات «المركزي» ساهمت في تنشيط النمو الاقتصادي خلال أزمة «كورونا»

فاطمة إمام 3:56 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

أشرف القاضي : البنك المركزي فتح سقف التمويل العقاري إلى 10%

فاطمة إمام 3:45 م, الأحد, 5 ديسمبر 21