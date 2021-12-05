سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه في البنوك

استقرت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 5-12-2021 في البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، طبقًا للحصر اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.722 جنيه للشراء، و17.838 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية مستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بينما عرضت أحدث مؤشرات سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، وصوله لمستوى 17.69 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

جاءت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري، 17.61 جنيه للشراء، و17.86 جنيه للبيع ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.70 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعلى الجانب الآخر تمنح شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.