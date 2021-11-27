سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء و17.771 للبيع

استقر سعر اليورو اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في نهاية التعاملات أمام نظيره الجنيه، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب المسح اليومي الذي تقدمة بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

تداول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حققت سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تقدم شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

داخل البنك الأهلي الكويتي وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.