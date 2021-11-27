بنـــوك

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات في البنوك

متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء و17.771 للبيع
فاطمة إمام 6:15 م, السبت, 27 نوفمبر 21 6:15 م, السبت, 27 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم السبت 27 نوفمبر 2021، داخل البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، في نهاية التعاملات أمام نظيره الجنيه، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية بحسب المسح اليومي الذي تقدمة بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.659 جنيه للشراء، و17.771 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 27-11-2021 في مصر

سعر اليورو في بنك مصر

تداول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

حققت سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

اقرأ أيضا  بدون فوائد.. كيف يستفيد المزارعون من مبادرة «المركزي» للري الحديث

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تقدم شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه مستوى 17.51 جنيه للشراء، و17.72 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

داخل البنك الأهلي الكويتي وصلت مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند مستوى 17.58 جنيه للشراء، و17.73 للبيع.

اقرأ أيضا  بقيمة 55 مليار جنيه .. «المركزي» يصدر مبادرة جديدة لتمويل التحول إلى الري الحديث بدون فوائد

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

جاء سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند 17.52 جنيه للشراء، و17.74 للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدولار اليوم السبت يواصل استقراره في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 6:56 م, السبت, 27 نوفمبر 21

استقرار أسعار العملات اليوم أمام الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:52 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:25 م, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في القطاع المصرفي

إسلام عزام 4:11 م, السبت, 27 نوفمبر 21

الأتراك عاجزون عن شراء الدواء بعد انهيار الليرة

محمد عبد السند 11:44 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

سعر الدولار اليوم السبت 27-11-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 11:21 ص, السبت, 27 نوفمبر 21