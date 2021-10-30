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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة المال
فاطمة إمام 4:23 م, السبت, 30 أكتوبر 21 4:23 م, السبت, 30 أكتوبر 21

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يستمر سعر اليورو، اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، في استقراره بنهاية التعالات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في القطاع المصرفي؛ نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية لخدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.149 جنيه للشراء، و18.268 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

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سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر)، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما تقدم شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية، سعر الدولار أمام الجنيه عند 18.12 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وسجل سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، بنهاية التعاملات، 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما أظهر تقرير المال وصول سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

نشرت شاشات تداول بنك قناة السويس وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري، إلى 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بينما بلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر عند 18.16 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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