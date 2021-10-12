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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

متوسط اليورو يسجل 18 جنيها
فاطمة إمام 8:04 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21 8:04 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

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في نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر اليورو اليوم اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.090 جنيه للشراء، و18.205 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

استقرت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات، تداول سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وعلى الجانب الآخر ، استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة خلال التعاملات بشبكة فروعها عند مستوى 18.13 جنيه للشراء، و18.29 للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري عند 18.04 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ويعرض بنك قناة السوييس أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.07 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري جاء اليورو عند 18.08 جنيه للشراء، و18.28 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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