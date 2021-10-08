بنـــوك

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

اليورو يسجل 18.22 جنيه للشراء داخل التجاري الدولي
فاطمة إمام 5:27 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21 5:27 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم لليوم الثاني مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية اليوم الجمعة إجازة القطاع المصرفي الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وحافظ سعر صرف اليورو على استقراره مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وعلى نفس مستويات الأربعاء الماضي يواصل سعر اليورو استقراره بشركة مصر للصرافة أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

سعر اليورو في بنك قناة السويس

نشر التقرير اليومي للمال أن بنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

يعرض البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

فاطمة إمام 5:40 م, الجمعة, 8 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:04 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

سعر اليورو اليوم الجمعة 8-10-2021 في مصر

فاطمة إمام 10:02 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:44 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

سعر الدولار اليوم الجمعة 8-10-2021 في البنوك المصرية

‫محمود الصباغ‬‎ 9:40 ص, الجمعة, 8 أكتوبر 21

محافظ المركزي التونسي : تدخل البنك لسد عجز الموازنة سيرفع التضخم ويضعف الدينار

أحمد فراج 7:54 م, الخميس, 7 أكتوبر 21