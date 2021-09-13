بنـــوك

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

متوسط اليورو 18.56 جنيه للشراء
فاطمة إمام 6:26 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 6:26 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر سعر اليورو اليوم الاثنين 13-9-2021، بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.447 للشراء، و18.564 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، وسجلت 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي نهاية التعاملات جاء صرف اليورو الأوروبي بالبنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مستويات اليورو مقابل الجنيه عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

داخل فروع شركة مصر للصرافة وصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 12-9-2021 في البنوك المصرية
اليورو
اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما يخص سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، جاء عند 18.46 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

نشر آخر تحديث للعملة الأوروبية وصلت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

سعر الريال السعودي اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

‫محمود الصباغ‬‎ 6:53 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 6:43 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يدشن مبادرة لمكافحة الفقر

فاطمة إمام 3:10 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

فتح باب الشراء والاسترداد في وثائق صندوق استثمار «كل شهر»

‫محمود الصباغ‬‎ 12:37 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 13-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 12:24 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

سعر اليورو اليوم الاثنين 13-9-2021 في مصر

فاطمة إمام 12:13 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21