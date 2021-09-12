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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اليورو يسجل 18.47 جنيه للشراء في البنوك الحكومية
فاطمة إمام 6:35 م, الأحد, 12 سبتمبر 21 6:35 م, الأحد, 12 سبتمبر 21

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استقر سعر اليورو اليوم الأحد 12-9-2021،بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.500 للشراء، و18.619 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات جاءت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، وسجلت 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تقدم فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، مستويات اليورو مقابل الجنيه عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

أوضحت مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع شركة مصر للصرافة عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

تداولت مستويات أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.46 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

أظهرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع البنك التجاري الدولي 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

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بقلم فاطمة إمام

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