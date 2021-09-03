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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

اليورو يسجل 18.44 جنيه للشراء داخل شركات الصرافة
فاطمة إمام 5:01 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 5:01 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

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أنهى مستويات سعر اليورو اليوم الجمعة 3-9-2021 على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.534 جنيه للشراء، و18.654 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.44 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات، جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة فقد سجل 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

خلال تعاملات اليوم، سجلت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عند مستويات 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

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سعر اليورو اليوم في بنك CIB

ومن ناحية أخرى بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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