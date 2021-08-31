بنـــوك

سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقرًا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 7:53 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 7:53 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقر  سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 مقابل الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أنهى سعر صرف اليورو الأوروبي بأرتفاع مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-8-2021 في مصر

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصولـ ليأتي عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

اقرأ أيضا  أسعار العملات اليوم السبت 28-8-2021 في البنوك المصرية

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

اقرأ أيضا  سعر الدولار يواصل الثبات بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعلى مستوى سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

«الأهلي صبور» و«كونتكت للتمويل» توقعان اتفاقية لتوفير خدمات التقسيط والتمويل

‫محمود الصباغ‬‎ 8:26 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

8 مليارات جنيه قيمة صكوك إسلامية صدرت في 2021

فاطمة إمام 7:37 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 7:27 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

تباين مستويات سعر الدولار اليوم ينهاية التعاملات في البنوك

‫محمود الصباغ‬‎ 6:48 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

‫محمود الصباغ‬‎ 6:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

«الإمارات دبي الوطني» يشارك في مبادرة «الشمول المالي لتمكين الشباب»

‫محمود الصباغ‬‎ 2:42 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21