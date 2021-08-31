سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021 مقابل الجنيه المصري على مستويات الشراء والبيع داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أنهى سعر صرف اليورو الأوروبي بأرتفاع مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، ليصل إلى مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أظهرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصولـ ليأتي عند مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.61 للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه بفروع شركة مصر للصرافة جاء عند 18.44 جنيه للشراء، و18.60 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة إلى 18.42 جنيه للشراء، و18.53 للبيع، بحسب تقرير “المال” اليومي على أسعار العملات .

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.42 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعلى مستوى سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي وصل إلى مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.