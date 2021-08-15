سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، بختام التعاملات أمام نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.452 جنيه للشراء، و18.574 للبيع داخل البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

فيما جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.33 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

ومن ناحية أخرى جاء سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع شركة مصر للصرافة 18.56 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ومن جانب أخر جاءت مستويات سعر شراء اليورو الأوروبي في البنوك وشركات الصرافة بين مستويات 18.31 جنيه و18.51 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أعلنت شاشات تداول بنك الإسكندرية وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.32 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وعلى صعيد سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي، جاء 18.36 جنيه للشراء، و18.59 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

ووفقاً لتقرير جريدة المال اليومي وصل سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس إلى 18.35 جنيه للشراء، و18.59 للبيع.