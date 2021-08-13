سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 13 أغسطس 2021، حالة مقابل نظيره الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وبحسب الرصد، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.340 جنيه للشراء، و18.456 للبيع داخل البنك المركزي المصري. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

من ناحية أخرى جاء سعر صرف العملة الأوروبية اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

أعلنت أحدث المؤشرات شاشات التداول سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.31 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

سجل سعرا شراء وبيع اليورو بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند مستوى 18.55 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما وصل سعر صرف الجنيه أمام اليورو الأوروبي عند 18.595 جنيه للشراء، و18.713 للبيع، بحسب تقرير بوابة “المال” على أسعار العملات الأجنببة. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

أعلنت شاشات تداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند أدنى مستوى له في السوق المحلية عند 18.29 جنيه للشراء، و18.46 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجلت مستويات سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، جاء عند مستوى 18.65 جنيه للشراء، و18.82 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أظهر رصد بوابة “المال” وصول سعر اليورو أمام الجنيه ببنك قناة السويس إلى 18.33 جنيه للشراء، و18.47 للبيع.