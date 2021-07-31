سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

واصل سعر اليورو اليوم السبت 31 يوليو 2021 مسيرة الاستقرار مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، نظراً للعطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت وفقاً لآخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا لحصر “المال” اليومي عن سعر اليورو مقابل الجنيه، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه المصري،عند مستويات 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وفقاً لآحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.51 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

بلغت مستويات 18.50 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع، داخل شركة مصر للصرافة لسعريْ شراء وبيع اليورو بنهاية التعاملات الأسبوعية .

سعر اليورو في البنوك المصرية

استقرت سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري ، جاء عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع ،بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات.. استقرت سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجلت 18.50 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

أوضحت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.53 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.