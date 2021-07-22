سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقر لليوم الرابع على التوالي

حافظ سعر اليورو اليوم على مستويات الشراء والبيع ليوم الأحد الماضي أمام نظيره الجنيه المصري داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقاً لآخر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ،

سعر اليورو في بنك مصر

عند قيمة 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع، جاء سعر صرف اليورو داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو داخل البنك الأهلي المصري بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية، عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع

سعر اليورو في شركات الصرافة

جاء سعر شراء وبيع اليورو داخل شركة مصر للصرافة عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أظهر التقرير الصباحي لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

على نفس مستويات الأحد الماضي جاء سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية عند 18.41 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، بنهاية التعاملات

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وفي البنك التجاري الدولي CIB جاءت مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.