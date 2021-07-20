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سعر اليورو اليوم يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

مستقر في أغلب البنوك
فاطمة إمام 3:06 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21 3:06 م, الثلاثاء, 20 يوليو 21

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يستمر سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات الثلاثاء 20 يوليو 2021، في الحفاظ على مستواه مقابل نظيره المحلي داخل شبكة فروع عدد من البنوك الحكومية والخاصة المعلن أمس، وفقاً لآخر تحديث لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطيل العمل بالقطاع المصرفي، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442هـ، بحسب المسح الذي تُعده المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو.

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سعر اليورو في بنك مصر

تواصل استقرار سعر صرف اليورو الأوروبي للبيع والشراء داخل بنك مصر مقابل الجنيه المصري، ليأتي عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع جاء سعر اليورو الأوروبي داخل البنك الأهلي المصري بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في شركات الصرافة

مقابل الجنيه المصري وصلت مستويات صرف داخل شركة مصر للصرافة عند 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأوضح تقرير المال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي ببنك الإسكندرية عند 18.41 جنيه للشراء، و18.60 للبيع، بنهاية التعاملات

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أظهر التقرير الختامي للمال وصول سعر اليورو بالبنك التجاري أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه بلغ عند مستوى 18.42 جنيه للشراء، و18.58 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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