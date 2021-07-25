سعر اليورو اليوم يستقر بختام التداولات مقابل الجنيه

حققت مستويات سعر اليورو اليوم، الأحد 25 يوليو 2021 استقراراَ للشراء والبيع مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، بحسب آخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، في بداية التعاملات الصباحية والأسبوعية طبقاً لحصر منصة “المال” الإلكترونية التي تقدمه بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر اليورو في بنك مصر

وفي نهاية التعاملات استقرت مستويات سعر صرف اليورو داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول مقابل الجنيه المصري،عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخرى، حافظ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

عند مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، جاءت مستويات سعرى شراء وبيع اليورو الأوروبي داخل شركة مصر للصرافة بنهاية تعاملات اليوم.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أعلنت آخِر التحديثات على أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه، وجاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستويات 18.46 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وفيما يخص مستويات سعر صرف العملة الأوروبية اليورو مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، حيث جاءت عند 18.35 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم .

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

عند مستوى 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع ، أعلنت شبكة فروع البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر المصارف الخاصة مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

على الجانب الآخر، أعلنت شاشات تداول شبكة فروع بنك قناة السويس مستويات شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.