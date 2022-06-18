سعر اليورو اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

أظهرت آخر التعاملات استقرار سعر اليورو داخل فروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية اليوم السبت 18 يونيو 2022، أمام الجنيه المصري، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، وسجل سعر شراء اليورو، مقابل الجنيه 19.78 جنيه، و19.96 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر

كما أظهرت آخر التحديثات استقرار سعر صرف اليورو داخل فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.44 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبينت التعاملات الصباحية استقرار سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل أكبر البنوك الحكومية بالسوق عند 19.47 جنيه للشراء، و19.65 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وحافظ سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.45 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهر آخر تحديث للعملات استقرار سعر صرف اليورو فى تعاملاته المسائية مقابل الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

وبين تقرير المال المسائي على أسعار العملات حفاظ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق، عند 19.42 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري عند 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر شراء وبيع اليورو على مستواه أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.47 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع.