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سعر اليورو اليوم يستقر أمام الجنيه في البنوك

نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت
فاطمة إمام 6:39 م, السبت, 9 أكتوبر 21 6:39 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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يستمر  سعر اليورو اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 في الحفاظ على مستواه، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، نتيجة تعطل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية لإجازة القطاع المصرفي الأسبوعية، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، فيما جاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.156 جنيه للشراء، و18.276 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر تقرير المال استقرار سعر اليورو اليوم على مستواه أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

كما حافظ سعر اليورو على مستواه بشركة مصر للصرافة أمام الجنيه في ختام التعاملات داخل شبكة فروعها عند 18.13 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقرت سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري 18.11 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

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سعر اليورو في بنك قناة السويس

في ختام التعاملات يحافظ اليورو على مستواه أمام الجنيه ببنك قناة السوييس يعرض أسعار شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.15 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

ويستعرض البنك التجاري الدولي أكبر المصارف الخاصة في السوق المحلية أمام الجنيه المصري عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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