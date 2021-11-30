سعر اليورو اليوم يرتفع بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

صعدت مستويات سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30-11-2021، بشكل ملحوظ بعدد من البنوك وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنهاية التعاملات أمام الجنيه، بحسب المسح اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.673 جنيه للشراء، و17.785 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وعلى صعيد سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق المصرية فقد جاء عند مستوى 17.61 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه خلال التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

تقدم شبكة مصر للصرافة سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه سعر اليورو أمام الجنيه المصري عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

تعرض شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مستويات سعر اليورو أمام نظيره الجنيه، عند 17.65 جنيه للشراء، و17.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ونشر أحدث مؤشرات شاشات التدوال سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه 17.65 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.