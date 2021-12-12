سعر اليورو اليوم يختتم التعاملات بتراجع طفيف

متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع

أنهى سعر اليورو اليوم 12-12-2021، تداولاته بالبنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، على تراجع طفيف، مقارنة بمستويات الخميس الماضي، بحسب المسح اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية خدمة لمتابعيها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 17.691 جنيه للشراء، و17.807 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

كما بين التقرير المسائي لجريدة المال استقرار سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية على نفس مستويات الخميس في السوق المصرية عند مستوى 17.64 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وأظهر تعاملات البنوك على العملة لأوروبية أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.64 جنيه للشراء، و17.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

ويعرض البنك الاهلي الكويتي سعر اليورو أمام نظيره الجنيه المصري، عند مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع ، داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهرت مؤشرات التداول اللحظية وصول وصول سعر شراء وبيع صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه إلى مستوى 17.65 جنيه للشراء، و17.80 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وعرضت شركة مصر للصرافة التداول على اليورو الأوروبي أمام الجنيه عند مستوى 17.60 جنيه للشراء، و17.85 جنيه للبيع.