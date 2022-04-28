سعر اليورو اليوم يحافظ على مستواه في البنوك

أظهرت التعاملات المسائية استقرار أسعار اليورو اليوم الخميس 28 أبريل 2022، في ختام على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

وبينت شاشات التداولات المسائية استقرار سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري إلى 19.34جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما بين التقرير المسائي على شاشات التداولات اللحظية وصول اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

واستقر سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 19.32 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.49 جنيه للشراء، 19.74جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وأظهرت التعاملات المسائية استقرار سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.51 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

واستقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 19.33 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وحافظ سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 19.34 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.