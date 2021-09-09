سعر اليورو اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه بنهاية التعاملات

حافظت مستويات سعر اليورو اليوم الخميس 9-9-2021، على استقرارها بنهاية التعاملات أمام الجنيه المصري، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.499 للشراء، و18.621 للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت مستويات سعر اليورو الأوروبي تحسنا بشكل طفيف مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية، إلى 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في نهاية التعاملات، أعلنت شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية، تراجع مستويات اليورو مقابل الجنيه من حيث الأصول إلى 18.52 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

وأوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل فروع مصر للصرافة عند 18.53 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما وصلت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، إلى 18.46 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

فيما يخص سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.55 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري فى بنك قناة السويس.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

كما جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم.