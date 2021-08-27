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سعر اليورو اليوم يحافظ على مستواه أمام الجنيه

نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت
فاطمة إمام 5:30 م, الجمعة, 27 أغسطس 21 5:30 م, الجمعة, 27 أغسطس 21

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يواصل  سعر اليورو اليوم الجمعة 27 أغسطس 2021 مقابل الجنيه الاستقرار، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، نتيجة لعطلة البنوك الاسبوعية وفقًا لآخِر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف وشركات الصرافة العاملة فى السوق المصرفية المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.422 جنيه للشراء، و18.538 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

على نفس مستويات أمس جاء اليورو مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، سجل اليورو 18.37 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركات الصرافة

سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مساء اليوم بشبكة فروع شركة مصر للصرافة عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة 18.42 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

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عملة اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقرت مستويات سعر صرف اليورو للشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية، عند 18.36 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

في نهاية اليوم الجمعة صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

على نفس مستويات أمس وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي جاء عند مستوى 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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