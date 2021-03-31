تراجعت مستويات سعر اليورو، اليوم، 3 قروش على مستويات الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري بختام تداولات اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، مقارنة تعاملات أمس بسبب السعر المعلَن من البنك المركزي وفي عدد من البنوك وشركات الصرافة الكبرى العاملة في السوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لمتابعينا.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم مقابل نظيره المصري قرشين عن تعاملات أمس داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية من حيث الأصول، ليسجل 18.32 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك HSBC

وعلى مستوى العملات الأجنبية تراجع سعر صرف اليورو مقابل العملة المصرية داخل شبكة فروع بنك HSBC، إلى 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي

وبحسب شاشات التداول داخل على سعر صرف العملة الأوروبية ببنك قطر الوطني مقابل الجنيه، سجل اليورو في نهاية تداولات اليوم 18.32 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبحسب السعر المعلن في البنك التجاري الدولي؛ أكبر مصرف خاص في السوق المصرية البنك، بلغت أسعاره في نهاية تداولات اليوم 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع.

أكبر مستوى لبيع اليورو في مصر

وفيما يخص أعلي قيمة لبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري.. يقدم بنك فيصل الإسلامي السعر بنهاية التداولات عند 18.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

وفيما يخص سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري بنهاية تداولات اليوم في السوق المصرية داخل شركات الصرافة تقدم شركة مصر للصرافة السعر عند 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

أقل مستوى لليورو في مصر

وعن أقل مستوى للسعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الجنيه المصري.. يتيح بنك الإسكندرية سعر شراء اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.29 جنيه للشراء.