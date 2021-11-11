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سعر اليورو اليوم يتراجع في البنوك والصرافة

انخفاض العملة الأوروبية 7 قروش في البنوك الحكومية
‫محمود الصباغ‬‎ 5:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21 5:44 م, الخميس, 11 نوفمبر 21

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تراجع  سعر اليورو اليوم الخميس 11-11-2021، في ختام التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، عن تعاملات أمس، ليسجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 17.95 جنيه للشراء، و18.06 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

وتراجع سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك 8 قروش عن تعاملات أمس ليسجل 17.92 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في ختام التعاملات جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 17.92 جنيه للشراء، 18.07جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصلت مستويات شراء وبيع اليورو في شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 17.97 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو الأوروبي أمام نظيره الجنيه في ختام التعاملات داخل البنك الأهلي المصري، عند مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وأظهر التقرير المسائي للمال وصول سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعلى نفس مستويات أمس جاء سعر اليورو في بنك قناة السويس أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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