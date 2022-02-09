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سعر اليورو اليوم يتراجع بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

فقَد 3 قروش في البنوك الحكومية
فاطمة إمام 5:47 م, الأربعاء, 9 فبراير 22 5:47 م, الأربعاء, 9 فبراير 22

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تراجعت سعر اليورو اليوم الأربعاء 9- 2- 2022، بين الاستقرار والتراجع أمام الجنيه المصري بنهاية التعاملات داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر اليورو 17.878جنيه للشراء، و17.996 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه جريدة المال خدمة لقرائها.

سعر اليورو في بنك مصر

في نهاية التعاملات وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر، ثاني أكبر المصارف الحكومية في مصر، إلى 17.83 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث على العملات الأوروبية.

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سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

كما عرض أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، من حيث الأصول عند 17.83 جنيه للشراء، و18.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

وطبقًا لتقرير المال اليومي وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 17.86 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما جاءت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.83 جنيه للشراء، و18.02 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية.

منطقة اليورو
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفيما يخص مستويات شراء وبيع سعر العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية فى شركة مصر للصرافة، فقد جاءت عند 17.85 جنيه للشراء، و18.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة الأوروبية.

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سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

أظهر آخر تحديث للعملة الأوروبية بشاشات التداول اللحظية مقابل الجنيه المصري وصولها إلى 17.87 جنيه للشراء، و18.07 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

فيما بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق عند 17.87 جنيه للشراء، 18.07 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير للعملة.

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بقلم فاطمة إمام

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