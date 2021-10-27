سعر اليورو اليوم يتراجع بنهاية التعاملات داخل البنوك

تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021، في نهاية التعاملات مقابل الجنيه، داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة القطاع المصرفي، طبقًا للرصد اليومي الذي تقدمه منصة «المال» الإلكترونية خدمة لمتابعيها، وجاء متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه عند 18.191 جنيه للشراء، و18.310 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.​

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل ثاني أكبر المصارف الحكومية في السوق (بنك مصر) عند 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

تداول مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، عند 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وصل سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، خلال التعاملات، بشبكة فروعها عند 18.12 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

فيما سجل مستوى سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري 18.11 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

آخر تحديث للعملة الأوروبية الموحدة داخل بنك قناة السويس، جاء السعر أمام الجنيه المصري عند 18.14 جنيه للشراء، و18.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بين التحديث الأخير لليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي؛ أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، وصول السعر أمام نظيره المصري عند 18.16 جنيه للشراء، و18.36 جنيه.