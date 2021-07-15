سعر اليورو اليوم يتراجع بشكل طفيف في البنوك

بنك الاستقمار يقدم اعلى سعر لليورو في السوق

في نهاية تعاملات اليوم تراجع سعر اليورو اليوم، الخميس 15 يوليو 2021، قرشا على مستويات الشراء والبيع فى عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية أسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وفقًا للحصر الذي تُعده المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ليصل متوسط السعر عند 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل بنك مصر عند 18.47 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاءت مستويات اليورو الأوروبي مقابل نظيره المصري عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، بحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

من جانب آخر، جاءت مستويات اليورو داخل شركة مصر للصرافة في نهاية التعاملات عند 18.46 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع خلال التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري بشركات الصرافة.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبحسب آخر تحديث للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية وصل سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهرت أحدث مؤشرات “المال” وصول مستويات اليورو الأوروبي ببنك الإسكندرية على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 18.38 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

داخل البنك التجاري جاءت أسعار اليورو الأوروبي مقابل الجنيه عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

وعن أعلى سعر لليورو الأوروبي مقابل نظيره الجنيه المصري داخل السوق المصرفية يقدم بنك الاستثمار العربي عند مستويات 18.53 و18.69 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.