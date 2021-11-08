سعر اليورو اليوم يتراجع بشكل طفيف أمام الجنيه

تراجع شراء سعر اليورو اليوم الإثنين 8-11-2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، قرشين فقط مقارنة بتعاملات الأحد، وفقًا لآخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل البنك المركزي، سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.125 جنيه للشراء، و18.245 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر

تراجع سعر صرف العملة الأوروبية أمام الجنيه داخل بنك مصر ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وانخفض سعر صرف اليورو الأوروبي في ختام التعاملات مقابل الجنيه المصري مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري، ليصل إلى 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وفي ختام التعاملات يتراجع سعر صرف اليورو أمام نظيره الجنيه داخل شركة مصر للصرافة، إلى مستوى 18.05 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما أظهر التقرير المسائي للمال تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وتراجع سعر صرف اليورو الاوروبي ببنك قناة السويس أمام الجنيه عند مستوى 18.08 جنيه للشراء، و18.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل فروع البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري؛ داخل أكبر المصارف الخاصة بالسوق المحلية، عند 18.05 جنيه للشراء، و18.23 جنيه للبيع.