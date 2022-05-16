سعر اليورو اليوم يتراجع أمام الجنيه في البنوك

أظهرت اخر التعاملات أسعار اليورو اليوم الإثنين 16 مارس 2022، في بداية تعاملاته على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.52 جنيه للشراء، و19.62 للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

أظهرت التعاملات المسائية تراجع سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية استقرار سعر صرف اليورو على مستواه داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وفي ختام التعاملات تراجع اليورو مقابل نظيره المصري عند 18.95 جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وأظهرت اخر التداولات تراجع سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري جاء عند 18.93 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري جاء عند 18.97 جنيه للشراء، 19.12 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

أوراق مالية من الدولار الأمريكي والفرانك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو بصورة من أرشيف رويترز.

سعر اليورو في بنك المشرق

وتراجع سعر شراء وبيع مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 18.95 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري على استقراره عند 18.94 جنيه للشراء، و 19.12 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

ووصلت مستويات شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة إلى 18.95جنيه للشراء، و19.10 جنيه للبيع.