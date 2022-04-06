أظهرت التداولات المسائية تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، مقابل الجنيه المصري، داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي؛ خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 20.280 جنيه للشراء، و20.399 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر صرف اليورو بشبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، على مستوى الشراء عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وتراجع سعر اليورو أمام الجنيه عند 19.14 جنيه للشراء، و20.04 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وتراجع سعر اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي مقابل الجنيه المصري، عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وأظهرت شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.86 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

وتراجع سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.85 جنيه للشراء، و20.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وانخفض سعر شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 19.83 جنيه للشراء، و 20.06 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وأظهرت التعاملات الختامية وصول سعر اليورو أمام نظيره المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.83 جنيه للشراء، و20.06 للبيع.