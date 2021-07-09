سعر اليورو اليوم يبقى على مستواه في البنوك

بنك الاستثمار العربي يستمر في تقديمه أعلى سعر

جاء سعر اليورو اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، على نفس مستويات أمس الخميس أمام نظيره المصري بالقطاع المصرفي، وبحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية لأسعار العملات بالمصارف المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصرفية المصرية، طبقًا للمسح الذي تُعدة المنصة الإلكترونية لجريدة «المال» بشكل يومي على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، كما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

جاء سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر عند 18.41 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

من ناحية أخى بلغ مستوى اليورو بفروع البنك الأهلى المصرى أكبر المصارف الحكومية من أمام الجنيه عند مستوى 18.41 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في شركات الصرافة

على مستوى اخر جاءت سعر شراء وبيع اليورو عند 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع خلال التعاملات، على نفس مستويات أمس.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وفقا لأخر سعر على شاشات التداول اللحظية بالقظاع المصرفي المصري جاء مستويات شراء وبيع اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بين مستويات 18.43 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه ببنك الأسكندرية إلى 18.39 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم في بنك cib

داخل البنك التجاري الدولي جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 18.43 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

أعلى مستوى لبيع اليورو في مصر

يستمر بنك الاستثمار العربي في عرضه أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري داخل السوق المصرفية عند مستويات 18.61 و18.77 جنيه كأعلى سعر له داخل السوق.