سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه في بداية تعاملات الأحد البنكية

وصل سعر اليورو اليوم في بداية تعاملات الأحد 13-11-2022 البنكية إلى مستوى صرف: 24.23 جنيه للشراء، 24.32 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، وفقًا لآخر تحديث على الموقع الرسمي للبنك لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية والمواقع الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي القطري: 24.98 للشراء، 25.32 للبيع.

سعر عملة أوروبا في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.79 للشراء، 25.44 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف العربي الدولي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي: 24.82 للشراء،25.24 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.74 للشراء، 25.33 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.74 للشراء، 25.34 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك المشرق

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.80 للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 24.73 للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 24.88 للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول-مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول-مصر: 24.73 للشراء، 25.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.73 للشراء، 25.32 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك سايب

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك سايب: 24.19 للشراء، 24.84 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.81 للشراء، 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 24.75 للشراء، 25.31 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 25.05 للشراء، 25.34 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 24.74 للشراء، 25.34 للبيع.

سعر اليورو

سعر عملة أوروبا في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 24.74 للشراء، 25.34 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي: 24.73 للشراء، 25.27 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية: 24.73 للشراء، 25.32 للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك البركة: 24.33 للشراء، 24.51 للبيع.