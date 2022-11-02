سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات الأربعاء البنكية

حقق سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات الأربعاء 2-11-2022 البنكية مستوى مستقر نسبيًّا متوقعًا ارتفاعه في منتصف التعاملات، ووصل داخل البنك المركزي إلى مستوى صرف: 23.98 جنيه للشراء، 24.09 جنيه للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية، وتحديثات على مواقع البنوك الرسمية العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي

وجاء سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي: 23.83 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي لمستوى صرف: 23.83 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

وشهد سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى صرف: 23.78 جنيه للشراء، 23.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك قناة السويس

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى صرف: 23.83 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في المصرف المتحد

وسجّل سعر اليورو في المصرف المتحد مقابل الجنيه المصري مستوى صرف: 23.73 جنيه للشراء، 23.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وقدّر بنك الكويت الوطني سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بـ: 23.83 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مصر

وذكر بنك كريدي أجريكول مصر سعر اليورو مقابل الجنيه: 23.83 جنيه للشراء، 24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري: 23.69 جنيه للشراء، 23.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري

وشهد سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه: 23.83 جنيه للشراء، 24.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه: 23.72 جنيه للشراء، 23.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر: 23.69 جنيه للشراء، 23.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك بلوم مصر

وجاء سعر اليورو في بنك بلوم مصر مقابل الجنيه عند مستوى صرف: 23.86 جنيه للشراء، 24.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

ووصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي مقابل الجنيه: 23.71 جنيه للشراء، 23.83 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وقدّر البنك المصري الخليجي سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه: 23.83 جنيه للشراء، 24.01 جنيه للبيع.