سعر اليورو اليوم في نهاية التعاملات 21-7-2022

بلغ سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليومية في فروع البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرية، وشركات الصرافة بالسوق المحلية، متوسط سعر 19.36 للشراء، و19.45 للبيع، حسب آخر تقرير عن متوسط أسعار العملات صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا بأسعار صرف اليورو من فروع البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، 19.18 للشراء، و19.47 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر، وهو من أكبر البنوك الحكومية، إلى 19.20 للشراء، و19.38 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الحكومي، 19.16 للشراء، و19.46 للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

ووصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد وهو أحد البنوك الحكومية، 19.20 للشراء، و19.40 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»، وهو من أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، 19.22 للشراء، و19.46 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 19.16 للشراء، و19.49 للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 19.25 للشراء، و19.40 للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

سجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري في فروع بنك إيجي بنك 18.94 للشراء، و18.97 للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري 19.21 للشراء، و19.49 للبيع.