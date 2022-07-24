سعر اليورو اليوم 24-7-2022 في ختام التعاملات اليومية

تباين سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022، أمام الجنيه المصري، في ختام التعاملات اليومية، بالبنوك المصرية والخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصرفي، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، وصل متوسط أسعار الصرف إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع، وذلك حسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع جريدة “المال” بيانًا تفصيليًا بأسعار صرف العملات وفقًا للتحديثات اللحظية بفروع البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، وهو من أكبر البنوك الحكومية، في بداية التعاملات الصباحية وصل إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، وهو من أكبر البنوك الحكومية بمصر، مقابل الجنيه المصري، إلى 19.13 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

أما في البنك التجاري الدولي «CIB»، وصل سعر اليورو إلى 19.15 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، وذلك بحسب شاشات التداول اللحظية في الفروع.

اليورو

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

وبينت الشاشات اللحظية في بنك المصرف المتحد، وصول سعر اليورو أمام الجنيه المصري، عند 19.13 للشراء، و19.45 للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وأظهرت شاشات التداول في بنك بلوم مصر، وصول سعر اليورو مقابل الجنيه، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إيجي بنك EGBANK

ووصل سعر اليورو في بنك إيجي بنك «EGBANK»، إلى 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول في الفروع.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

أما في البنك الأهلي القطري «QNB»، وصل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، إلى 19.19 للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي، إلى 19.18 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي الدولي

أما في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع، بحسب التحديثات شاشات التداول في الفروع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف اليورو، في بنك الإسكندرية، إلى 19.09 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني، 19.11 جنيه للشراء، و19.45 جنيه للبيع.