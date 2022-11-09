سعر اليورو اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية

سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات الأربعاء 9-11-2022 البنكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي وصل إلى: 24.30 جنيه للشراء، 24.38 جنيه للبيع، وكان قد شهد ارتفاعًا في سعري البيع والشراء أمس بقيمة 12 قرشًا للشراء، و9 قروش للبيع، ويستعرض موقع جريدة المال في التقرير التفصيلي التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 24.44 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ميد بنك: 24.31 للشراء، 24.65 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 24.43 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في بنك بلوم مصر

سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في بنك بلوم مصر: 24.24 للشراء، 24.47 للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.50 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 24.48 للشراء، 24.63 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الإسكندرية

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية: 24.42 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد: 24.44 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر عملة أوروبا في بنك البركة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة: 24.43 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك المشرق: 24.48 للشراء، 24.61 للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 24.23 للشراء، 24.51 للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 24.43 للشراء، 24.65 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 24.49 للشراء، 24.61 للبيع.