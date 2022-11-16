سعر اليورو اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 16-11-2022 البنكية مقابل الجنيه

سعر اليورو اليوم: 25.37 جنيه للشراء، 25.46 جنيه للبيع، وذلك البنك المركزي المصري، وفقًا لمتوسط أسعار العملات العربية والأجنبية تزامنًا مع بدء تعاملات الأربعاء 16-11-2022 المصرفية، وكان قد ارتفع 29 قرشًا في نهاية تعاملات الثلاثاء البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر صرف عملة اليورو الأوروبية وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك، ووفقًا لما ترصده المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي-مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي-مصر: 25.21 جنيه للشراء، 25.42 للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي: 25.27 جنيه للشراء، 25.68 للبيع.

سعر اليورو في بنك أبو ظبي التجاري

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك أبو ظبي التجاري: 25.22 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه: 25.22 جنيه للشراء، 25.49 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري: 25.26 للشراء، 25.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 25.22 للشراء، 25.57 للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 25.18 جنيه للشراء، 25.42 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في المصرف المتحد

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد: 25.18 للشراء، 25.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي: 25.23 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مقابل الجنيه المصري: 25.18 للشراء، 25.42 للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي القطري

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري مقابل الجنيه المصري: 25.22 جنيه للشراء، 25.57 للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 25.27 للشراء، 25.55 للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك مصر: 25.22 جنيه للشراء، 25.49 للبيع.

سعر العملة الأوروبية في بنك الكويت الوطني

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني: 25.18 للشراء، 25.42 للبيع.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي: 25.25 للشراء، 25.43 جنيه للبيع.