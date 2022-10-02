سعر اليورو اليوم في بداية تعاملات الأحد البنكية مقابل الجنيه

ارتفع سعر اليورو اليوم 2-10-2022 في بداية تعاملات الأحد البنكية 18.93 جنيه للشراء، 19.01 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك المركزي المصري، تزامنًا مع عودة القطاع المصرفي للعمل بعد انقضاء العطلة الأسبوعية، حيث جاء مستقرًا عند آخر مستوى له منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي البنكية، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الأوروبية داخل البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر اليورو في البنك المصري الخليجي عند مستوى: 19.03 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك سايب

وبلغ سعر اليورو في بنك سايب عند مستوى: 18.98 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

وحقق سعر اليورو في بنك مصر مستوى صرف: 18.99 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر العملة الأوروبية في البنك التجاري الدولي

وشهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي مستوى صرف مقابل الجنيه: 19.01 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر عملة أوروبا في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى مستوى صرف مقابل الجنيه: 18.99 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

واستقر سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند مستوى: 18.99 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

وسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية مستوى صرف: 18.97 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي

ووصل سعر اليورو اليوم إلى مستوى صرف في بنك الاستثمار العربي: 19.04 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وجاء سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول مقابل الجنيه عند مستوى: 18.80 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وحقق سعر اليورو في بنك الكويت الوطني مستوى صرف: 18.78 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.

سعر العملة الأوروبية في البنك العربي الإفريقي

ووصل سعر اليورو في البنك العربي الإفريقي إلى مستوى صرف: 18.97 جنيه للشراء، 19.30 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم مصر

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك بلوم مصر مستوى صرف: 18.78 جنيه للشراء، 19.08 جنيه للبيع.