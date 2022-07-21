سعر اليورو اليوم في بداية التعاملات 21-7-2022

وصل سعر اليورو اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية في فروع البنوك المصرية الحكومية والبنوك الخاصة والأجنبية العاملة في السوق المصري، وشركات الصرافة بالسوق المحلي، إلى متوسط 19.24 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، حسب آخر تقرير عن متوسط أسعار العملات صادر من البنك المركزي المصري، ويقدم موقع “جريدة المال” بيانًا بأسعار صرف اليورو من فروع البنوك المصرية.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري؛ وهو أحد أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلية، 19.21 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك مصر؛ وهو من أكبر البنوك الحكومية، إلى 19.21 جنيه للشراء، و19.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية الحكومي، 19.16 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري ببنك التعمير والإسكان؛ وهو أحد البنوك الحكومية، إلى 19.32 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع.

سعر صرف اليورو

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي «CIB»؛ وهو من أحد أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المصرية، 19.23 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر اليورو في مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى 19.19 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر صرف اليورو في مقابل الجنيه المصري في فروع بنك قناة السويس، 19.19 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 19.26 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، حسب شاشات التداول اللحظية في البنك.

سعر اليورو في البنك الأهلي القطري QNB

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، في البنك الأهلي القطري QNB، إلى 19.22 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع.