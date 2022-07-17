سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

تأرجح سعر اليورو اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية، بحسب تقرير بوابة “المال” الإلكتروني عن أسعار العملات الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، ليأتي متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.992 جنيه للشراء، و19.080 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

في ختام التعاملات وصل سعر صرف اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى 18.48 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.85 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

جاء سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام الجنيه المصري عند 18.83 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وبلغت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 18.87 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك المشرق بنهاية التعاملات إلى 18.83 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

كما نشرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 18.84 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 18.83 جنيه للشراء، و19.09 جنيه للبيع.