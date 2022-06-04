سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه بنهاية التعاملات

حافظت مستويات سعر اليورو اليوم السبت 4 يونيو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.873 جنيه للشراء، و 19.965جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

نشرت أحدث المؤشرات وصول سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 19.80 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجلت مستويات سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 19.80 جنيه للشراء، و19.96 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.78 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

اليورو

سعر اليورو في بنك المشرق

بلغ مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق 19.87 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

سجلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة 19.80 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.