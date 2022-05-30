سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه بنهاية التعاملات

ارتفع سعر اليورو اليوم الإثنين 30 مايو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.944 جنيه للشراء، و20.038 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

بلغ سعر اليورو على شاشات التداولات داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 19.90 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري عند 19.90 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

كما سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.99 جنيه للشراء، و20.08 جنيها للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

بينت المؤشرات وصول مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.88 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ارتفعت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري إلى 19.90 جنيه للشراء، و20.08 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

كما سجل سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.88 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.