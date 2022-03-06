سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

سجل في بنك مصر 17.05 جنيه للشراء، 17.42 جنيه للبيع

تراجعت مستويات سعر اليورو اليوم الأحد 6 مارس 2022، أمام الجنيه المصري في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما بلغ متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه مستوى 17.111 جنيه للشراء، و17.221 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

ظل سعر صرف اليورو على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية، عند 17.05 جنيه للشراء، 17.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقرت مستويات سعر صرف اليورو أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية من حيث الأصول، مستوى 17.03 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

حافظ سعر اليورو مقابل الجنيه داخل البنك العربي الأفريقي الدولي، عند مستوى 17.05 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وعلى نفس مستويات الخميس الماضي استقر سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري عند مستوى 17.39 جنيه للشراء، و17.65 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية. سعر اليورو اليوم

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

واستقرت مستويات اليورو على مستويات الخميس مقابل الجنيه المصري بشاشات التداول اللحظية داخل شركة مصر للصرافة، عند 17.03 جنيه للشراء، و17.42 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

وحافظ سعر شراء وبيع سعر اليورو مقابل الجنيه المصري عند 17.06 جنيه للشراء، و17.44 جنيه للبيع، بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

واستقرت مستويات سعر صرف اليورو مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك المشرق، عند مستوى 17.05 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.