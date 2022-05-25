سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه بنهاية التعاملات

قفزت مستويات سعر اليورو اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، في نهاية التعاملات على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.749 جنيه للشراء، و19.844 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

صعدت سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، إلى مستوى 19.74 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري إلى 19.74 جنيه للشراء، و819.90 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

فيما اظهرت احدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف اليورو داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

فيما ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري إلى 19.76 جنيه للشراء، و20 جنيها للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

كما أوضح أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 19.37 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر اليورو أمام الجنيه المصري 19.75 جنيه للشراء، و19.99 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

و ومن ناحية اخري سجلت مستويات سعر شراء وبيع اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.74 جنيه للشراء، و19.98 جنيه للبيع.