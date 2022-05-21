سعر اليورو اليوم في البنوك وشركات الصرافة أمام الجنيه

حافظ سعر اليورو اليوم السبت 21 مايو 2022، على استقراره في نهاية تعاملاته على شاشات التداولات اللحظية داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد بوابة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، فيما سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 19.181 جنيه للشراء، و19.278 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث داخل البنك المركزي.

سعر اليورو في بنك مصر

استقر سعر اليورو على شاشات التداولات اللحظية داخل فروع بنك مصر؛ ثاني أكبر المصارف الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه المصري، عند 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف اليورو مقابل نظيره المصري 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية العاملة في السوق المحلية المصرية.

سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي

نشرت شاشات التداولات سعر صرف اليورو الأوروبي داخل فروع البنك العربي الأفريقي الدولي أمام نظيره المصري عند 19.05 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المتحد

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري 19.09 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث للعملة الأوروبية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد.

سعر اليورو في بنك المشرق

تداولت مستويات سعر شراء وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك المشرق عند 190.5 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

استقرت مستويات سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري عند 19 جنيهًا للشراء، و19.24 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في شركة مصر للصرافة

جاءت مستويات سعر شراء وبيع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شركة مصر للصرافة عند 19.07 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع.